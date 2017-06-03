Во Львове на взятке поймали таможенника, ответственного за борьбу с коррупцией

Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала начальника отдела Межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения взятки в сумме более 60 тыс. долларов.

Об этом 3 июня сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Задержание состоялось совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики Нацполиции в рамках контроля по ч. 3 ст. 368 УК.

Чиновник был задержан во время получения очередного "месячного сбора" взяток от должностных лиц Львовской таможни в размере 60 520 долларов и 10 тыс. гривен.

"Коррупция на таможнях является одной из трех насущных проблем. И перестановка кадров ничего не решает. ... Эта должность была создана центральным офисом ГФС именно для борьбы с коррупцией местных таможенников. Военная прокуратура доказала - взятки собирают и первые, и вторые. Правительство должно провести системные изменения всей таможенной службы ", - заявил Луценко.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.