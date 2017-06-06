"Тайные тюрьмы" СБУ. Зачем Кабмин хочет легализировать СИЗО спецслужбы

26 мая Кабмин подал в ВР законопроект, который разрешил бы спецслужбам иметь собственные следственные изоляторы, официально закрытые ещё в 2003 году, но фактически существующие и работающие вне закона. Фокус выяснил, к чему приведут нововведения

Предлагаемым законопроектом власть собирается "урегулировать функционирование фактически существующих учреждений предварительного содержания Службы безопасности Украины и распространение тем самым на учреждения предварительного заключения требований Закона Украины "О предварительном заключении". Тем самым Кабмин признаёт факт существования нелегальных изоляторов, замечая в пояснительной записке, что дополнительных финансовых расходов из госбюджета легализация СИЗО СБУ не требует.

То, что в стране существуют подпольные тюрьмы, да ещё и в подчинении спецслужб, новостью для общественности стало год назад, когда в мае 2016 года подкомитет ООН против пыток прекратил визит в Украину из-за запрета попасть в управления СБУ Краматорска и Мариуполя. Тогда члены миссии заявили, что в этих управлениях под стражей могут незаконно удерживать людей.

Украинская сторона отказ в посещении зданий СБУ попыталась оправдать присутствием в составе миссии россиянина, но оказалось, что людей с российским гражданством среди них не было. Спустя два месяца, в июле 2016 года, вышел совместный доклад организаций Human Right Watch и Amnesty International "Тебя не существует", в котором шла речь о пытках и исчезновениях по обе стороны конфликта на востоке Украины.

Среди описанных восемнадцати историй насилия единственным не анонимным пострадавшим был Константин Бескоровайный, житель Константиновки Донецкой области, член КПУ. По его словам, люди в масках ворвались в квартиру, где он жил, схватили его и отвезли в управление СБУ Краматорска, после — в Изюм, а затем — в Харьков. Там в здании СБУ он пробыл 15 месяцев без официально предъявленного обвинения. После этого, получив 200 грн "на проезд", его отпустили на свободу.

В августе 2016-го правозащитники заявили об освобождении всех 18 незаконно удерживаемых людей в харьковском управлении СБУ. По их словам, это произошло после личного вмешательства Анатолия Матиоса, главного военного прокурора Украины. Через месяц подкомитет ООН против пыток вновь посетил Украину, отметив, что страна достигла прогресса в улучшении условий содержания под стражей. На этот раз доступ к помещениям спецслужб миссия получила.

Ты помнишь, как всё начиналось

Никаких радикальных изменений, а уж тем более негативных последствий для людей легализация следственных изоляторов СБУ не несёт

История появления в Украине подпольных СИЗО началась 14 лет назад, когда Украина попросилась в Совет Европы. Одним из условий вступления была ликвидация СИЗО СБУ. На бумаге их действительно закрыли, однако киевский изолятор спецслужб, по словам омбудсменов Нины Карпачёвой и Валерии Лутковской, всё равно существовал. В 2016 году после критики международных организаций киевское СИЗО СБУ лично проверял генеральный прокурор Юрий Луценко.

— Официально СБУ имеет только изоляторы временного содержания, — говорит Виталий Дудин, юрист Центра социальных и трудовых исследований. — Их отличием от СИЗО является то, что они предназначены для непродолжительного пребывания задержанных и подозреваемых (до 10 дней). На практике эти сроки нередко нарушались. Формально-юридически создание СИЗО СБУ не отменяет факта существования ИВС СБУ. Возможно их параллельное существование.

По словам Дудина, содержание под стражей в "своём" СИЗО упростит работу следователям СБУ, так как они будут менее зависимы от других органов. С другой стороны, это может свидетельствовать о росте числа арестованных по подследственным СБУ делам в будущем.

— Возможно, таким образом правительство желает обезопасить себя от жалоб в Евросуд. Статья 5 Европейской конвенции говорит о невозможности лишения свободы, кроме как в порядке, установленном законом. Теперь такое лишение свободы будет базироваться на законе. Для граждан это означает расширение власти СБУ и увеличение риска преследования по статьям Уголовного кодекса, которые длительно время были не востребованы, к примеру, за призывы к свержению власти, — прогнозирует юрист.

Будет лучше?

Впрочем, другие эксперты считают, что никаких радикальных изменений, а уж тем более негативных последствий для людей легализация следственных изоляторов СБУ не несёт.

— СБУ вносится в список органов, которые могут удерживать людей, — говорит Денис Кобзин, директор Харьковского института социальных исследований. — Это давно нужно было сделать, так как эсбэушники удерживают людей с начала военного конфликта. Фактически это незаконно, из-за чего и разгорелся международный скандал с подкомитетом ООН против пыток.

Правозащитник отмечает, что следственных изоляторов несколько, но до начала военного конфликта все, кроме киевского, пустовали. Теперь ситуация изменилась.

— Когда у СБУ появилось немало работы, во многих городах начали удерживать людей. Если эти места нелегальны, права задержанных не соблюдались. К примеру, им не положены адвокаты, не предоставлялась медицинская помощь. Теперь люди, которых содержит СБУ, получат все права удерживаемых в СИЗО. Это нормальный логичный шаг. Он опоздал, но хорошо, что его собрались сделать сейчас. Если международные конвенции станут соблюдаться, никаких претензий к Украине не будет. Легализация означает, что их впишут в журналы и за них будут нести ответственность. Иными словами, содержащиеся в СИЗО СБУ должны выйти оттуда в состоянии не худшем, чем они туда вошли.

Законопроект, решение по которому легализует либо так и оставит вне закона СИЗО СБУ, сейчас находится на рассмотрении в профильных комитетах Верховной Рады. Согласно процедуре, на проработку документа у них есть 30 дней, после чего законопроект должны вынести в сессионный зал для голосования.