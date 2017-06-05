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Главная » Страна » На Троицу террористы в Донбассе 60 раз нарушили режим тишины
На Троицу террористы в Донбассе 60 раз нарушили режим тишины
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

На Троицу террористы в Донбассе 60 раз нарушили режим тишины

Двое украинских защитников ранены

05.06.17 17
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Вчера днем ​​российско-террористические бандформирования немного снизили свою огневую активность на отдельных участках линии разграничения сторон, однако уже с наступлением сумерек боевики значительно повысили интенсивность и разрушительный характер своих вооруженных провокаций вдоль всего фронта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На протяжении прошедших суток пророссийские НВФ 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе 9 раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате боевых действий двое бойцов сил АТО получили ранения.

Приморское направление. На этой части фронта вчера днем ​​было горячее всего. Эпицентром вражеской активности был поселок Водяное, опорные пункты сил АТО вблизи которого противник несколько раз обстреливал из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов. Также вчера из пехотного вооружения боевики вели огонь по нашим позициям у Талаковки, Марьинки, Гнутово и Лебединского. А из 82-мм минометов - неподалеку Красногоровки и Широкино. Уже вечером в районе Водяного бандиты применили вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы. А по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Красногоровке, около 21.30 незаконные вооруженные формирования интенсивно били из танковых орудий. Всего за минувшие сутки на данном направлении зафиксировано 28 фактов применения боевиками оружия.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовал гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из минометов калибра 82 мм оказались наши опорные пункты в районе Верхнеторецкого, Опытного и Троицкого. Из окрестностей временно оккупированной Горловки боевики вели огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ВС Украины у Зайцево.

Луганское направление. После относительного затишья на этом участке линии соприкосновения днем ​​пророссийские бандформирования существенно активизировались уже с наступлением сумерек. В частности, до конца суток оккупанты неоднократно били из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО, которые расположены у Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского. Кроме того, боевики обстреливали из пехотного вооружения укрепления украинских защитников у Станицы Луганской и Новозвановки. На этом направлении насчитано 20 вражеских обстрелов.

Напомним, с начала суток воскресенья, 4 июня, и до 18:00 противник 14 раз открывал огонь по опорным пунктам ВС Украины. Потерь среди бойцов сил АТО не было.

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