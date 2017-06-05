Украина усилила контроль за воздушным пространством и на границе

Украина усилила контроль за воздушным пространством и на границах в ответ на заявление Минобороны РФ о неожиданной проверке войск возле украинских границ и переброске подразделений в оккупированный Крым.

Об этом на брифинге сообщил пресс-скеретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Реакция украинского военного ведомства адекватна. Мы наблюдаем внимательно за переброской войск. Усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах и всеми возможными средствами мы наблюдаем за тем, чтобы те учения не переросли в акт агрессии", - сказал он.

По его словам, все, кто сейчас находятся на передовой, а также на охране государственной границы Украины, переведены в соответствующее состояние готовности.

"Страна-агрессор не оставляет попыток запугать как Украину, так и западных партнеров и неожиданные тренировки Россия проводит постоянко", - отметил пресс-секретарь Минобороны.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о внезапной проверке боеготовности войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

