Сегодня украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник

Украинские работники СМИ отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День журналиста.

Праздник отмечается согласно указу Президента от 25 мая 1994 года.

Именно в этот день, 6 июня 1992 года, Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

Слово журналист и журналистика происходит из французского языка. Journal возникло как сокращение словосочетания papier journal и означает "ежедневный бумага (листок)", что в свою очередь происходит от латинского "ежедневная весть". То есть, журналисты – это вестники, те, кто оповещает, приносит ежедневные известия.

Прообразом газеты считают древние рукописные новости. Еще Юлий Цезарь начал публиковать "Деяния сената", а затем "Ежедневные общественные дощечки", на которых записывали хронику событий. Примерно с 911 года в Китае начал выходить "Цзинь бао" ("Столичный вестник").

Считается, что первая газета вышла в свет в 1605 году во французском Страсбурге. А вот первое успешное ежедневное издание появилось в Британии – газета The Daily Courant печаталась с 1702 по 1735 год.

Со временем и с развитием общества пресса оформилась как влиятельный социальный инструмент под титулом "Четвертая власть" (Fourth Estate). Это выражение, впоследствии ставшее термином, приписывают Томасу Карлейлю и Жан-Жаку Руссо.

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В Украине журналистика как профессия возникла в ХІХ веке. Следующие 100 лет она пыталась развиваться, но шансов на это у нее было немного – журналистам разрешалось двигаться по узкоколейке марксизма-ленинизма, агитации-пропаганды – все остальное было полем сплошных табу.

С началом независимости произошло возрождение традиций украинской журналистики, но, опять же, ее, как и общество, подстерегали новые опасности и новые вызовы – самоцензура, тяжелое наследие посттоталитарного прошлого, продажность, печально известные "темники", готовность писать заказные материалы, прогибаться под заказчика.

Жестокие реалии сегодняшнего дня, а именно война на востоке нашей страны, побуждают некоторых прибегать к пропаганде и цензуре, что для СМИ, которые исповедуют демократические, а не тоталитарные ценности, является достаточно сомнительным шагом, ведь журналистика должна быть, прежде всего, свободной и честной, а не "правильной".

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Кроме Дня журналиста существуют и другие профессиональные праздники – Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день спортивного журналиста (2 июля), День украиноязычной прессы (12 ноября, праздник не официальный), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября).

Впрочем именно День журналиста является "самым душевным" праздником украинской журналистского сообщества, ведь основан он был на заре независимости нашего государства, в пору больших ожиданий и светлой надежды на изменения в обществе.