Князев: Дорожная полиция заработает в сентябре

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выразил надежду, что благодаря создающимся подразделениям дорожной и тактической полиции до конца 2017 года удастся в корне изменить ситуацию с высоким количеством ДТП на дорогах, а также правонарушений на улицах как крупных городов, так и сел.

Об этом он заявил на церемонии передачи автомобилей подразделениям полиции Запорожской области, передает 112 Украина.

Так, на сентябрь 2017 запланирован выпуск первых сотрудников подразделений дорожной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков пообещал жестко бороться с рейдерами

"Планируем в сентябре 2017 выпустить первых 800-900 работников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует", - отметил Сергей Князев.

Для запуска дорожной полиции оставлено в резерве около 250 автомобилей.

Он также выразил надежду, что благодаря новосозданным подразделениям полиции до конца 2017 года удастся в корне изменить ситуацию с высоким количеством ДТП на дорогах, а также правонарушений на улицах как крупных городов, так и сел.

Напомним, в декабре 2016 года заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что запуск дорожной патрульной службы в Украине запланирован на лето 2017 года, а завершение ее формирования намечено на конец года.