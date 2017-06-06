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Главная » Страна » В Украине ухудшается доступ к информации, – исследование

В Украине ухудшается доступ к информации, – исследование

В Украине ухудшается доступ к информации, – исследование
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Но при этом журналистов меньше бьют

06.06.17 666
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С начала года общественная организация "Институт массовой информации" зафиксировала в целом на территории Украины 102 случая нарушений свободы слова. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было зафиксировано примерно такое же количество нарушений (108 случаев).

Такими являются результаты ежемесячного мониторинга Института массовой информации "Барометр свободы слова".

Самое большое количество нарушений за пять месяцев 2017 года было зафиксировано в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 32 случая (за тот же период 2016 года - 38 случаев).

ИМИ констатирует уменьшение физической агрессии в отношении журналистов в Украине. Так, за пять месяцев текущего года экспертами ИМИ зафиксировано 6 случаев избиений и нападений на журналистов. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 18 случаев нападений и избиений.

В этом году намечается тенденция к увеличению количества нарушений в категории "доступ к публичной информации". В частности, с начала года экспертами ИМИ зафиксировано 16 случаев нарушений, связанных с доступом к информации, а за тот же период 2016 года - 7 таких случаев.

Также негативной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов: с начала года произошло 8 таких случаев, в 2016 году был зафиксирован один случай.

Регионами, где зафиксировано самое большое количество нарушений в этом году, стали Киев с областью (24 случая), Полтавщина (10 случаев) и Николаевщина (8 случаев). В этом году Полтавщина впервые вошла в перечень областей-антилидеров по количеству нарушений свободы слова: только за вторую половину мая там  зафиксировано шесть случаев нарушений прав журналистов.

В этом году основными агрессорами и нарушителями прав журналистов стали: частные лица - 58 случаев, местная власть - 14 случаев, правоохранители с силовиками - 7 случаев, судебная власть - 5 случаев.

Кроме того, зафиксировано три случая политического давления.

В оккупированном Россией Крыму ИМИ зафиксировал 8 случаев нарушений прав журналистов. Притесняют свободу слова на полуострове преимущественно правоохранительные органы оккупационной власти - сотрудники ФСБ России, Центра "Э".

Напомним, сегодня, 6 июня, украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник.

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