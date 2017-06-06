Министерство образования и науки Украины подняло проходной балл для поступления на медицинские специальности до 150 баллов. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, передает РБК-Украина.

"Все, кто собирается поступать на медицинские специальности, должны будут иметь не менее 150 баллов", – сказала Гриневич.

Кроме того, Гриневич отметила, что на такой же позиции настаивает и Министерство здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что Минобразования увеличило госзаказ на технические специальности. На такие специальности как менеджмент и право госзаказ уменьшен. Гриневич также заявила, что при поступлении в магистратуру по специальности "право" необходимо будет сдать независимый экзамен. Кроме того, по словам министра образования, в будущем планируется ввести экзамен по иностранным языкам для поступающих на магистратуру.