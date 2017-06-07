Украинские вузы могут получить статус неприбыльных организаций

Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Владимира Ковтунца, сообщает пресс-служба ведомства.

"Финансирование высшего образования должно осуществляться на основании формулы с учетом рейтинга и результативности вузов, а вузы и научные учреждения должны получить статус неприбыльных организаций - сейчас Минобразования работает над соответствующими изменениями в законодательство", - говорится в сообщении.

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Ковтунец подчеркнул, что такие изменения необходимы, прежде всего, из-за отсутствия реальной финансовой автономии вузов и неправильной методологии финансирования.

По его словам, для того, чтобы обеспечить справедливое распределение государственных средств и финансовую автономию вузов, необходимо внести ряд изменения в закон "О высшем образовании" и в Налоговый кодекс.

Напомним, правительство освободило студентов-медиков от обязательного трудоустройства.