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Порошенко одобрил увеличение минимального размера алиментов на ребенка

Порошенко одобрил увеличение минимального размера алиментов на ребенка
Иллюстративное фото

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума

07.06.17 1744
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание" (регистрационный номер 4928), предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, парламент 17 мая принял закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание. За это решение проголосовали 226 депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

В Семейном кодексе вводится порядок, согласно которому алименты, полученные на ребенка, являются собственностью самого ребенка.

Ранее существовала норма, по которой алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя которого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению. Кроме того, законом устанавливается, что тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

По решению суда денежные средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок. Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

Устанавливается, что при определении размера алиментов суд учитывает наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств; доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Ранее определялось, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, за исключением случаев, предусмотренных статьей 184 Семейного кодекса.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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