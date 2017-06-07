Суд арестовал подозреваемого в покушении на Окуеву и Осмаева

По ходатайству столичной прокуратуры подозреваемый в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амины Окуевой арестован без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог. Такое решение 7 июня принял Печерский райсуд Киева.
Судебное заседание состоялось при непосредственном участии подозреваемого, который был доставлен в суд в сопровождении врачей и под усиленной охраной.
Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.
Кроме того, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическое исследование с целью идентификации личности подозреваемого. Также с привлечением департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины продолжается проверка обстоятельств получения подозреваемым паспорта гражданина Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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Напомним, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.
"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", – сообщили правоохранители.
Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.
Также появилась информация, что киллер, пытавшийся застрелить Адама Осмаева и его жену Амина Окуеву, оказался бандитом из Петербурга Артуром Денисултановым-Курмакаевым по прозвищу "Динго".