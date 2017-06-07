Пропагандисты Russia Today перекрутили отчет об украинском безвизе

Российский прокремлевский телеканал Russia Today на своем сайте опубликовал статью о безвизовом режиме Украины с ЕС, в котором прибег к серьезным манипуляциям и допустил ряд фактических ошибок.

В статье был использован аналитический отчет украинской общественной организации "Европа без барьеров", которая и заметила пропагандистскую публикацию, передает Европейская Правда.

Статья под названием "Безграмотный безвиз: фонды Сороса предупреждают Киев о возможной отмене свободного режима с ЕС" была опубликована 5 июня.

"Европа без барьеров" заявляет, что текст, за исключением отдельных вырванных из контекста статистических данных, не имеет ничего общего с реальностью, является манипулятивным и несбалансированным.

В исследовании четко указаны имена авторов и название единственной организации, ответственной за его содержание ("Европа без барьеров"). Упомянутые в тексте "фонды Сороса" (RT подразумевает Международный фонд "Відродження" и Фонд развития аналитических центров) не являются авторами текста и, соответственно, не могли "предупреждать", "призывать" и т.д.

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В конце статьи четыре страны Шенгенской зоны (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) указаны как такие, которые не будут открыты для посещения без виз, что является грубой ошибкой.

В статье указываются едва ли не все статистические данные по исследованию, касающиеся отказов во въезде, неурегулированных мигрантов (нелегалов) и т.д., однако ни разу не цитируются данные об общем количестве граждан Украины, которые путешествовали в ЕС / получили визы / разрешение на проживания, которые позволяют читателю составить представление о малом объеме процента отказов во въезде / количества "нелегалов".

Не упоминается также тот факт, что абсолютное большинство украинских "нелегалов" были выявлены на границе во время добровольного возвращения домой.

"Эта статья - агония российской пропаганды, в вопросе безвизового режима между Украиной и ЕС она уже исчерпала даже свои привычные методы лжи и искажений и теперь отчаянно пытается найти хоть какой-то повод для обесценивания важного внешнеполитического достижения Украины", - сказала исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня.

