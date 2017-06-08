Верховная Рада приняла ключевой законопроект о медреформе (обновлено)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и лекарственных средств. Соответствующее решение поддержали 227 депутатов.
Первоначально документ поддержали только 224 депутата при необходимых 226.
За возвращение к рассмотрению проекта проголосовали 218 депутатов, еще одна попытка вернуть его на рассмотрение собрала 221 голос.
Позже спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще раз поставил на голосование правительственный законопроект в первом чтении с поправками Людмилы Денисовой и Андрея Шипка. "За" проголосовали 227 депутатов.
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Напомним, 6 июня Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты, в которых заложены основы медицинской реформы, - №6327 и №6329.