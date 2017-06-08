Украинцы научились мошенничать с получением загранпаспортов, – ГМС

В мае украинцы оформили рекордное количество загранпаспортов – почти 340 тысяч, при этом в Государственной миграционной службе (ГМС) фиксируют случаи мошенничества с электронной очередью. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Для сравнения, в апреле 2017 года граждане оформили 216 тысяч загранпаспортов, в мае прошлого года – 192 тысячи.

В ГМС объясняют, что сезонное повышение спроса на загранпаспорта в преддверии лета совпало с введением безвизового режима с ЕС, вследствие чего в подразделения, где можно оформить биометрические документы, образовались очереди.

В ведомстве также фиксируют попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и восьми областей Украины.

"Ежедневно отлавливаются и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для последующей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются", – отмечают в ГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безвиз между Украиной и Швейцарией заработает тоже 11 июня

Миграционная служба напоминает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому не следует покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будут аннулированы, и оформить документ по ним не удастся.

Также ГМС советует украинцам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в значительно более комфортных условиях.