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Канада может дать Украине оружие
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Канада может дать Украине оружие

Вопрос находится на стадии обсуждения

08.06.17 2988
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Посол Канады в Украине Роман Ващук намекнул, что канадской стороной рассматривается возможность предоставления Украине оружия.

Об этом он сказал журналистам в рамках мероприятия по случаю 150-летия Канады.

Посол ответил на вопрос, предусматривается ли возможность предоставления Украине оружия.

"Это вопрос, который рассматривается теперь после подписания соглашения о военном сотрудничестве. Это произошло в апреле", - напомнил Ващук.

Он добавил, что решение этого вопроса зависит от результатов двусторонних переговоров.

Также он прокомментировал недавнее представление министром обороны Канады новой оборонной политики страны.

"Это пока представление новой оборонной политики. Я могу только сказать, что это нам даст больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами", - сказал Ващук.

Напомним, 3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонительное соглашение. Соглашение должно закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для более плотного сотрудничества между вооруженными силами.

Отныне приоритетными будут пять направлений сотрудничества: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.

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