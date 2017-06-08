Канада может дать Украине оружие

Посол Канады в Украине Роман Ващук намекнул, что канадской стороной рассматривается возможность предоставления Украине оружия.

Об этом он сказал журналистам в рамках мероприятия по случаю 150-летия Канады.

Посол ответил на вопрос, предусматривается ли возможность предоставления Украине оружия.

"Это вопрос, который рассматривается теперь после подписания соглашения о военном сотрудничестве. Это произошло в апреле", - напомнил Ващук.

Он добавил, что решение этого вопроса зависит от результатов двусторонних переговоров.

Также он прокомментировал недавнее представление министром обороны Канады новой оборонной политики страны.

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"Это пока представление новой оборонной политики. Я могу только сказать, что это нам даст больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами", - сказал Ващук.

Напомним, 3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонительное соглашение. Соглашение должно закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для более плотного сотрудничества между вооруженными силами.

Отныне приоритетными будут пять направлений сотрудничества: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.