Сегодня каждый спортсмен знает, что именно от количества белка в организме зависят силовые показатели и прирост мышечной массы. Поэтому протеин является самой востребованной и популярной добавкой спортивного питания. Кроме очевидных эффектов, протеин ускоряет восстановление поврежденных тканей, уменьшает концентрацию триглицеридов.

Правила дозировки протеина

Согласно исследованиям, нужный эффект обеспечивает около 2 грамм протеина в сутки, на 1 килограмм веса. При этом, стоит учитывать, что разница в дозировке объясняется тем, что нужный объем протеина зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Спортсмену, весящему 80 килограмм, нужно меньше протеина, по сравнению с атлетом с весом 120 килограмм. Получить более детальную информацию о дозировке всегда можно на этикетке упаковки.

Идеальное время приема

Когда принимать протеин, зависит от его типа и скорости расщепления. Быстрым протеином (изолятом) называется белок, который расщепляется в организме за рекордно быстрое время. Этот тип идеально подходит для наращивания мышечной массы, поскольку очень быстро пополняет запасы аминокислот в мышцах. Несомненное достоинство такого протеина в том, что он расщепляется на аминокислоты за минуты, поэтому аминокислоты накапливаются в мышцах в рекордные сроки. Чтобы эффект был сильнее, протеин можно принимать несколько раз в день, в промежутках между приемами пищи, по 30-60 грамм.

Допускается употребление протеинового коктейля и до тренировки, примерно, за один час. Полностью проявляет свой эффект быстрый протеин при приеме после тренировки – в этот период организм насыщается аминокислотами, углеводами.

Готовить протеин, независимо от типа, легко – в каждой упаковке есть мерный стаканчик, содержимое которого нужно развести в воде или молоке. Одного стаканчика достаточно на 180-200 миллилитров жидкости. Вместо воды можно использовать сок, а для вкуса можно добавить немного меда или какао. Чтобы порошок лучше растворился, стоит использовать шейкер.

Особенности комплексных протеинов

Эта разновидность белка наиболее востребована, поскольку в подобных смесях сочетаются разные типы протеинов, в идеальных пропорциях. Подобные смеси считаются наиболее эффективными, в аспекте усвояемости и эффекта, который они производят на организм. В одном комплексном протеине, чаще всего, содержатся протеины из разных источников: сывороточный, яичный, казеиновый, соевый. При покупке обращайте внимание на пропорции – кому-то нужно меньше соевого, а для другой группы спортсменов стоит сделать акцент на сывороточном белке.

Сывороточный протеин - отличается высокой биологической активностью, полноценным и сбалансированным аминокислотным составом. Оптимальное время приема – после занятий.

Соевый протеин - довольно медленно усваивается, особенно, если он плохо очищен. Тем не менее, эта разновидность протеина востребована, по причине доступной стоимости, а также ценных свойств, к примеру – соевый протеин снижает вредный холестерин в крови.

Казеиновый протеин - добывается из молока, отличается длительным временем усвоения, поэтому идеальное время приема – за час до сна.

Яичный - еще один медленный протеин, время расщепления которого составляет от 4 до 6 часов.

Для быстрого увеличения мышечной массы следует принимать комплексный протеин за 2 часа до упражнений, также нелишним будет прием в перерывах между пищей и перед сном. Для похудения алгоритм приема такой же.

Протеины медленного усвоения

Белки, которые расщепляются в организме от 6 до 8 часов, называются медленными, активно используются спортсменами, основная цель которых – снижение веса и рельефная фигура.

Если вы ориентированы на набор мышечной массы, следует организовать прием медленного протеина перед сном. При таком подходе мышцы за ночь наполнятся аминокислотами, получат все питательные вещества для роста.

Особенности приема сывороточного протеина разных типов

Гидролизат белка быстро расщепляется, обеспечивает хорошее и равномерное восстановление после силовых нагрузок, помогает восполнить запасы гликогена в мышцах.

Концентрат имеет наибольшее распространение, за счет доступной цены и высокой эффективности. Однако, наиболее эффективным является изолят, поскольку имеет очень небольшой процент примесей, считается наиболее эффективным и универсальным.

Гидролизат протеина принимается в случаях, когда нужно быстро восполнить нехватку аминокислот, оптимальное время приема – после тренировки. Изолят лучше принимать за полчаса до тренировки, поскольку он дольше усваивается. Концентрат белка допустимо принимать после выполнения упражнений, во время тренировки, утром, перед сном.

Казеиновый протеин для набора массы нужно принимать один раз в сутки, объемом около 40 грамм. Если цель – сжигание жира, казеиновый протеин принимается по схеме: несколько раз в сутки, в интервалах между приемами пищи, по 20-30 грамм, и перед сном.

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