Канада рассмотрит вопрос безвиза с Украиной

Случится это после изучения успеха безвиза с ЕС

Посол Канады Роман Ващук заявляет, что его страна изучит успех введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом для дальнейшего рассмотрения возможного упрощения визового режима для украинцев.

Об этом он сказал журналистам в рамках мероприятия по случаю 150-летия Канады.

На вопрос, может ли введение безвизового режима между Украиной и ЕС помочь началу переговоров о либерализации визового режима между Украиной и Канадой, Ващук ответил: "Мне кажется, что третьим странам, таким как Канада, нужно будет присмотреться к введению и успеху этого режима, и тогда мы уже сможем соответственно отрегулировать свой подход ".

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Напомним, 21 сентября 2016 года министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум заявил, что Канада не будет отменять визы для украинцев в ближайшей перспективе. В 2015 году Канада начала вводить выдачу украинцам многократных виз сроком действия на 10 лет.

11 июля 2016 президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве сообщил о достижении договоренности о начале немедленных консультаций между Украиной и Канадой о визовой либерализации.

25 августа 2016 посол Ващук заявил, что о введении Канадой безвизового режима для граждан Украины пока речь не идет.

Как сообщалось, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня.