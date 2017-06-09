Геращенко: Полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и Павла Шеремета убила женщина

Именно женщина подкладывала бомбу под их автомобили

Народный депутат от фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что женщина, которая заминировала автомобиль полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша в Мариуполе, похожа на ту, которая заложила бомбу под машину журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Об этом Геращенко сообщил в комментарии журналистам.

По его словам, следствие находится на пути к раскрытию дела об убийстве полковника Хараберюша.

"Мы знаем, что очень интересная есть деталь: бомбу под машину Александра Хараберюша закладывала женщина. Она есть на видеозаписях. Женщина, которая очень похожа на ту женщину, которая закладывала бомбу под машину Павла Шеремета", - сказал Геращенко.

Напомним, 31 марта 2017 года в Мариуполе неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился полковник Хараберюш. От полученных многочисленных травм он скончался в автомобиле скорой помощи. Прокуратура квалифицировала подрыв автомобиля как террористический акт.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Видеокамеры зафиксировали, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывала женщина.