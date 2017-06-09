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Главная » Страна » Геращенко: Полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и Павла Шеремета убила женщина

Геращенко: Полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и Павла Шеремета убила женщина

Геращенко: Полковника СБУ Хараберюша в Мариуполе и Павла Шеремета убила женщина
Антон Геращенко / пресс-служба МВД

Именно женщина подкладывала бомбу под их автомобили

09.06.17 124
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Народный депутат от фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что женщина, которая заминировала автомобиль полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша в Мариуполе, похожа на ту, которая заложила бомбу под машину журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Об этом Геращенко сообщил в комментарии журналистам.

По его словам, следствие находится на пути к раскрытию дела об убийстве полковника Хараберюша.

"Мы знаем, что очень интересная есть деталь: бомбу под машину Александра Хараберюша закладывала женщина. Она есть на видеозаписях. Женщина, которая очень похожа на ту женщину, которая закладывала бомбу под машину Павла Шеремета", - сказал Геращенко.

Напомним, 31 марта 2017 года в Мариуполе неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился полковник Хараберюш. От полученных многочисленных травм он скончался в автомобиле скорой помощи. Прокуратура квалифицировала подрыв автомобиля как террористический акт.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Видеокамеры зафиксировали, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывала женщина.

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