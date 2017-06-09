Въезд транспорта на Труханов остров в Киеве запретили

С сегодняшнего дня и на период летнего сезона въезд транспорта на Труханов остров в Киеве ограничен для повышения уровня комфорта отдыхающих.

Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба горадминистрации.

По его словам, на въезде на Труханов остров установлен соответствующий дорожный знак "Движение запрещено".

"Согласно правилам дорожного движения, знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает проезд транспорта на территорию острова с 8:00 до 22:00, кроме случаев, предусмотренных правилами, а именно: для транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и для транспортных средств, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также для транспортных средств, обслуживающих предприятия, расположенные в обозначенной зоне", - сказал Поворозник.

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Он отметил, что контроль за организацией дорожного движения будет обеспечен в установленном законом порядке, в том числе с привлечением представителей патрульной полиции.

"Такая мера будет способствовать безопасности пешеходов и велосипедистов и минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций. Это один из шагов, направленных на наведение порядка и создание комфортных зон отдыха для киевлян и гостей города. В кратчайшие сроки такие ограничения начнут действовать на всех днепровских островах", - сказал Поворозник.

Он отдельно отметил, что для отдыхающих на территории Труханова острова будет организована перевозка на общественном транспорте, а именно на автобусе, который будет курсировать от Московского моста до Пешеходного моста, и на электрическом мини-поезде.