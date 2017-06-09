Правительство обнародовало список продуктов, на которые больше не распространяется госрегулирование цен

С 1 июля Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на ряд продовольственныех товаров.
Соответствующая информация размещена на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"В частности, с 1 июля отменяется государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные", - говорится в сообщении.
Правительство также отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.
Госпродпотребслужба в дальнейшем не будет осуществлять контроль ценообразования на рынке продовольствия. Сейчас приоритетными направлениями работы ведомства является контроль тарифов на жилищно-коммунальные услуги, регулируемые цены на лекарственные средства.
Напомним, ранее правительство отменило государственное ценовое регулирование на продукты питания. Накануне сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины предложило отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.