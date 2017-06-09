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Главная » Страна » Правительство обнародовало список продуктов, на которые больше не распространяется госрегулирование цен

Правительство обнародовало список продуктов, на которые больше не распространяется госрегулирование цен

Правительство обнародовало список продуктов, на которые больше не распространяется госрегулирование цен
niamka.com

В списке, среди прочего, - мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметана, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные

09.06.17 838
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С 1 июля Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на ряд продовольственныех товаров.

Соответствующая информация размещена на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В частности, с 1 июля отменяется государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные", - говорится в сообщении.

Правительство также отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.

Госпродпотребслужба в дальнейшем не будет осуществлять контроль ценообразования на рынке продовольствия. Сейчас приоритетными направлениями работы ведомства является контроль тарифов на жилищно-коммунальные услуги, регулируемые цены на лекарственные средства.

Напомним, ранее правительство отменило государственное ценовое регулирование на продукты питания. Накануне сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли Украины предложило отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.

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