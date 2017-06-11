В Украине заработал безвизовый режим в ЕС

Страны Евросоюза запускают безвиз для украинцев по очереди в четыре этапа

С сегодняшнего дня, 11 июня 2017 года, украинцы получили возможность путешествовать в страны Европейского Союза без необходимости оформления виз.

Теперь все граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней, а именно: все страны-члены ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

Визовый режим не будет отменен одновременно из-за разницы в часовых поясах.

Первым безвизовый режим откроют 8 государств-членов Европейского союза: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Въезд в эти государства будет разрешен только по биометрическим паспортам с полночи по киевскому времени.

В час ночи (по Киеву) границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств Европейского союза позже всего безвизовый режим заработает в Португалии, в два часа ночи по Киеву, поскольку эта страна живет по лондонскому часовому поясу.

И, наконец, среди государств-членов Шенгена, находящихся за пределами ЕС последней будет Исландия - в три ночи.

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После этого в перечне территорий, открывающих безвиз для украинцев в ночь на 11 июня, останется только Гренландия (остров является автономной частью Дании, он не является частью ни ЕС, ни Шенгена, но отменит визы вместе с материковой Данией). В портах Гренландии безвиз будет запускаться с трех часов ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова).