Начались переговоры об отмене роуминга для украинцев в ЕС, – Порошенко

Будет совершенствоваться вся инфраструктура со странами Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что начались переговоры об отмене мобильного роуминга для украинцев на территории Европейского Союза. Об этом глава государства сказал во время празднования кануна старта безвизового режима на Европейской площади в Киеве, передает РБК-Украина.

"Мы (с европейскими партнерами, – ред.) начали переговоры об отмене роуминга для украинцев на территории Европейского Союза", – сказал Порошенко.

При этом он добавил, что будет совершенствоваться инфраструктура со странами Евросоюза.

"Мы увеличиваем возможности пограничных пунктов пропуска", – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что власть работает над тем, чтобы безвиз стал доступным для еще большего количества украинцев – открывает относительно недорогое железнодорожное сообщение, удешевляет авиационные перелеты, привлекая лоукостеры и снижая цену на билеты авиационных компаний.