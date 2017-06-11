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Главная » Страна » Четверо наших ребят погибли в зоне АТО
Четверо наших ребят погибли в зоне АТО
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Четверо наших ребят погибли в зоне АТО

Четверо украинских бойцов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы

11.06.17 305
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Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Под конец минувших суток ситуация несколько обострилась на отдельных участках линии соприкосновения: именно с наступлением сумерек противник начал более активно использовать артиллерию, в частности те ее системы, применение которых строго запрещено минскими соглашениями.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 73 раза били по позициям ВС Украины.

В результате вражеских минометных обстрелов погибли четверо военнослужащих ВС Украины, из них трое - в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо наших воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. 29 раз на этом участке линии соприкосновения боевики открывали огонь. Сначала оккупанты обстреляли наши опорные пункты на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм и со 120-мм минометов. Вблизи Чермалыка бандиты применили переносные версии реактивных систем залпового огня. Также наши укрепления в районе Красногоровки, Марьинки, Славного, Гнутового, Талаковки, Водяного, Широкино и Чермалыка неоднократно попадали под огонь противника из гранатометов и стрелкового оружия, время от времени - под обстрелы из 82-мм минометов. Вечером горячее всего было поблизости Павлополя. Там противник, используя минометы калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и другое пехотное вооружение, совершил целый ряд плотных обстрелов укреплений сил АТО.

Донецкое направление. На этой части фронта оккупанты в течение дня продолжали обстреливать из 120-мм и 82-мм минометов украинских защитников, которые держат оборону в пригороде Авдеевки. Вечером плотность и интенсивность вражеского огня там существенно выросли. До полуночи взрывы мин и гранат, которые прилетали со стороны противника, почти не утихали. Из такого же вооружения враждебные обстрелы были зафиксированы вблизи Верхнеторецкого, Каменки, Троицкого и Луганского. Менее мощные вооруженные провокации также были отмечены вблизи Зайцево, Опытного, Невельского и Новгородского, где бандформирования неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия, на отдельных участках - из 82-мм миномета. Всего на этом направлении наемники совершили 21 обстрел наших позиций.

Луганское направление. В светлое время суток здесь было спокойнее. Подконтрольные России вооруженные банды лишь несколько раз нарушали тишину вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Также днем ​​боевики били из 82-мм минометов недалеко Крымского. Впрочем, с наступлением сумерек противник резко активизировался. В частности, в районе Крымского и Новотошковского НВФ снова начали интенсивно обстреливать наши оборонительные укрепления со 120-мм и 82-мм минометов, систем ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм, а также имеющегося у них пехотного вооружения. Кроме того, враждебные минометные обстрелы невысокой интенсивности были зафиксированы в районе Попасной, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Новозвановки бандиты вели огонь из вооружения БМП.

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