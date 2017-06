Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини записала обращение по случаю вступления в силу безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовала Еврокомиссия.

Today, we bring down a barrier between the people of #Ukraine and the people of the EU. No more visa for short trips between our countries. pic.twitter.com/hVuF7vjK04