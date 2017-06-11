Украина осуществила все необходимые реформы, а Евросоюз сдержал свое обещание

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини записала обращение по случаю вступления в силу безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter обнародовала Еврокомиссия.

Today, we bring down a barrier between the people of #Ukraine and the people of the EU. No more visa for short trips between our countries. pic.twitter.com/hVuF7vjK04 — European Commission (@EU_Commission) June 11, 2017

"Сегодня мы сломали барьер между гражданами Украины и гражданами Европейского Союза. Больше нет виз для краткосрочных поездок между нашими странами. Мы это сделали. И мы это сделали вместе", - подчеркнула Могерини.

Она также добавила, что Украина осуществила все необходимые реформы, а Евросоюз сдержал свое обещание.

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"Украина осуществила реформы для своих граждан, о которых мы просили, и мы в Европейском Союзе, сдержали свое обещание. Это то, что мы называем "win-win" решением. Оно создает новые возможности для всех нас, укрепляет наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу", - подчеркнула Могерини.

Как известно, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.