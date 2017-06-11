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Главная » Страна » При введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан, - МИД

При введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан, - МИД

При введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан, - МИД
Марьяна Беца / Фото РБК

Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства

11.06.17 384
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Министерство иностранных дел Украины поддерживает введение визового режима с Россией и не исключает в будущем введение въезда для россиян по биометрическим паспортам.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в интервью телеканалу 112 Украина.

"Мы поддерживаем введение визового режима с Российской Федерацией, страной-агрессором... В целом, мы считаем, что даже виз будет недостаточно для контроля на границе, потому что визы - это только один из элементов. Возможно, в будущем, в широкой перспективе, будет введение въезда исключительно по биометрическим паспортам с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это в той же РФ, где нужно в течение трех дней зарегистрироваться", - заявила Беца.

В то же время пресс-секретарь МИДа уточнила, что нужно учитывать несколько факторов в случае введения соответствующих визовых мер со стороны РФ.

"Вместе с этим, надо взвешенно подходить к нашей стратегии, с пониманием трех факторов. Прежде всего, это количество украинских граждан, которые находятся в России - это от 3 до 4 млн граждан. Сейчас Россия ввела довольно упрощенную процедуру получения гражданства, то есть за три месяца и зная русский язык - это очень ускоренная процедура, и это важный фактор, мы можем потерять большое количество наших граждан", - заявила Беца.

По ее словам, нужно иметь в виду и неопределенность вопроса въезда в Крым из материковой части Украины и наоборот. Кроме этого, остается вопрос неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Турчинов заявил о необходимости ввести визовый режим с РФ.

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