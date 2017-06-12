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Дорожная полиция заработала на четырех трассах

Дорожная полиция заработала на четырех трассах
Фото из открытых источников

Следить за порядком на дорогах будут 20 патрулей

12.06.17 28
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Дорожная полиция с понедельника, 12 июня, начинает патрулировать четыре трассы государственного значения. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге по запуску дорожной полиции, передает Украинская правда.

"Патрульная полиция сейчас патрулировать трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны", - отметил Билошицкий, уточнив, что сегодня на работу выедут более 70 полицейских.

Дорожная полиция выходит на службу на 20 патрулях и 8 стационарных постах, которые ранее использовала ГАИ.

"Впоследствии эти станции будут превращены в дорожные станции патрульной полиции. Там планируем привлекать другие службы: дорожные службы, возможно, службы реагирования на чрезвычайные ситуации", - уточнил Билошицкий .

По его словам, это должно позволить максимально быстро устранять последствия ДТП.

Кроме того, автомобили дорожных полицейских планируют оборудовать новыми устройствами для фиксации нарушений скорости. Сейчас в полиции решают, какие именно устройства устанавливать.

"В будущем планируем оборудовать (полицейские - ред.) автомобили современными камерами измерения скорости. Не путать с автофиксацией, что просто фиксирует правонарушения скоростного режима", - сказал Билошицкий.

Он отметил, что по данным новых устройств автонарушителей будут останавливать и привлекать к ответственности на месте.

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