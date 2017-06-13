Безвизом уже воспользовались более 3 тыс. украинцев

По состоянию на 12:00 13 июня 3170 украинцев воспользовались возможностью безвизового посещения стран Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Всего с начала введения безвизового режима границу со странами ЕС пересекли более 150 тыс. украинцев.
"При этом в рамках безвиза 24% граждан - это пассажиры авиационных пунктов пропуска, а остальные использовали железнодорожный транспорт или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС. С начала безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 6 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.