ГПУ проводит обыски в здании Нацполиции Киевской области

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Нацполиции проводит обыски по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами главного управления Нацполиции в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители установили, что должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета главного управления Нацполиции в Киевской области в период 2015-2016 годов незаконно завладели государственными средствами в сумме почти 1 млн грн, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу областной полиции. Деньги переводились на банковские счета, оформленные на подставных лиц.

"В связи с этим, 14 июня 2017 следователями Генеральной прокуратуры Украины проводятся обыски по местам работы и проживания руководящего состава управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета главного управления Национальной полиции в Киевской области", - сообщили в ГПУ.

При обысках прокуроры обнаружили и изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц правоохранительных органов.

Лицам, причастным к совершению указанного преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.