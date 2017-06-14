Япония может отменить визы для украинцев

Правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для украинцев.
Об этом по итогам дипломатической поездки украинской межпарламентской группы сообщил народный депутат Леонид Емец в Facebook.
"Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А парламенты обещали всячески содействовать", - сообщил он.
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По словам депутата, о конкретных сроках пока говорить рано, но дипломаты работают, чтобы на олимпийские игры в Токио (в 2020 году) украинцы уже могли ехать без виз.
Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.