В Киеве вырастет квартплата

Средний тариф составит 6,43 грн за 1 кв. м с НДС

Власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий.

Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 года обнародовано на официальном сайте столичных властей.

Отмечается, что распоряжение принято в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.

Документ зарегистрирован в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве 12 июня.

В записке к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

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Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м с НДС.

Власти города оставляют возможность населению платить за услуги по стимулирующим тарифам – с 10% скидки (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

В документе не указана дата введения новых тарифов, в то же время отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Своим решением власти города признают утратившим силу распоряжение об установлении тарифов на услуги по содержанию домов, утвержденное 30 апреля 2015 года №442.

В распоряжении отмечается, что своим решением власть ставит целью введение тарифов на экономически обоснованном уровне и предоставление услуг населению на должном уровне.

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Новые тарифы, по словам столичных властей, "позволят преодолеть убыточность предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий, улучшить качество обслуживания населения и приведет к экономии бюджетных средств благодаря отсутствию необходимости в выделении дотации из бюджета на покрытие разницы в тарифах".

