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Главная » Страна » В Киеве вырастет квартплата

В Киеве вырастет квартплата

В Киеве вырастет квартплата
Фото: ukrafoto.com

Средний тариф составит 6,43 грн за 1 кв. м с НДС

15.06.17 1414
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Власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий.

Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 года обнародовано на официальном сайте столичных властей.

Отмечается, что распоряжение принято в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.

Документ зарегистрирован в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве 12 июня.

В записке к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м с НДС.

Власти города оставляют возможность населению платить за услуги по стимулирующим тарифам – с 10% скидки (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

В документе не указана дата введения новых тарифов, в то же время отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Своим решением власти города признают утратившим силу распоряжение об установлении тарифов на услуги по содержанию домов, утвержденное 30 апреля 2015 года №442.

В распоряжении отмечается, что своим решением власть ставит целью введение тарифов на экономически обоснованном уровне и предоставление услуг населению на должном уровне.

Новые тарифы, по словам столичных властей, "позволят преодолеть убыточность предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий, улучшить качество обслуживания населения и приведет к экономии бюджетных средств благодаря отсутствию необходимости в выделении дотации из бюджета на покрытие разницы в тарифах".

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