Польские пограничники поймали женщину с 8-летним сыном в чемодане

Польские таможенники в поезде Киев-Перемышль обнаружили женщину, которая пыталась провезти в Польшу 8-летнего сына без биометрического паспорта, спрятав его в чемодане.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в полдень 15 июня во время пограничного контроля в поезде Киев–Перемышль на польско-украинском пункте пропуска в Медыке.

Внимание таможенников привлекло нервное поведение 50-летней женщины. Один из чемоданов она держала не в багажном отделении, как остальные пассажиры. Женщина не хотела предоставить чемодан для контроля, открыв застежку лишь на несколько сантиметров.

Таможенники же обнаружили, что в чемодане под одеждой находится 8-летний мальчик. Для ребенка вызвали скорую.

Выяснилось, что женщина несколько дней назад пыталась пересечь польскую границу с ребенком, однако получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта.

Таможенники передали женщину с сыном пограничникам, которые выдвинули ей обвинения в содействии незаконному пересечению границы и оштрафовали на 200 злотых. После этого женщину с ребенком выдворили в Украину.