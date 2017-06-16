Все участники отметили достойные концертные залы и искушенную, но благодарную публику. На четырех сценах – Одесской филармонии, Оперном театре, Литературном музее и на площадке под открытом небом на Ланжероновской – выступили музыканты из Германии, Великобритании, Бельгии и разных городов Украины (Киева, Львова, Одессы). За неделю фестиваля сыграно около 18 часов музыки – мировой классики, а также джаза, клезмера и музыки современных украинских композиторов.
Лейтмотивом ODESSA CLASSICS 2017 стали концерты скрипичных виртуозов с мировым именем, которые входят в топ-10 лучших исполнителей ХХI столетия – Даниэля Хоупа и Вадима Репина.
Два гала-концерта ODESSA CLASSICS 2017 состоялись на новой для фестиваля локации – в Одесском театре Оперы и Балета выступили украинские звезды мировой оперной сцены: сопрано Ольга Микитенко, меццо-сопрано Лена Белкина и баритон Виталий Билый. В их исполнении прозвучали шедевры бельканто – 20 арий и дуэтов из опер Верди, Пуччини, Бизе, Моцарта, Чайковского, Оффенбаха, Делиба, Леонкавалло, Гуно, Масканьи. Гала-концерт закрытия фестиваля – выступление легендарного скрипача Вадима Репина с Бельгийским камерным оркестром под управлением Майкла Гуттмана был долгожданным для одесситов и вызвал большой ажиотаж.
Изюминкой фестиваля является концерт под открытым небом, который в этом году состоялся в историческом центре города – на ул. Ланжероновской. Традиционно, любителям классики Алексей Ботвинов дарит свою авторскую музыкальную программу. В этот раз, это было мультимедийное шоу «Четыре стихии», также с участием украинской скрипачки Мирославы Которович, в сопровождении Камерного оркестра Одесской филармонии под управлением Игоря Шаврука.
ODESSA CLASSICS – это каждый раз торжество разных видов искусства. Так, ежегодно, официальному началу ODESSA CLASSICS предшествует открытие приуроченной к фестивалю художественной выставки. В этом году в Музее Западного и Восточного искусства современный художник Степан Рябченко представил мультимедийный проект «Звуки тишины». А в рамках сотрудничества с международным Одесским литературным фестивалем в филармонии состоялся творческий вечер культового русского писателя Виктора Ерофеева.
На одной из главных сцен фестиваля, в Одесской областной филармонии – прошли три концерта основной музыкальной программы. Четырехкратного номинанта на премию GRAMMY скрипача Даниэля Хоупа на совместном концерте с Алексеем Ботвиновым долго со сцены не отпускали зрители. Себастиан Кнауэр, один из лучших пианистов Германии запомнится одесситам своей мастерской игрой, исполнители клезмер-джаза Давид Орловски Трио с программой «Париж-Одесса» покорили зрителей энергией и харизмой.
Новшеством для ODESSA CLASSICS, а также города, стала параллельная программа фестиваля New Ukrainian Soundscapes, которую курировала киевская музыкальный критик Любовь Морозова. Четыре дня в Одесском Литературном музее гости ODESSA CLASSICS слушали музыку современных украинских композиторов в уникальных форматах мультимедийного перформенса, концерта-фантазии по мотивам драмы-феерии «Лісова пісня» и др. Участниками концертов данного проекта, вход на которые был свободным, стали – львовский коллектив Collegium Musicum, киевский ансамбль АртеХатта под управлением Мирославы Которович и Игорь Саенко, игру на объектах представили Олег Шпудейко, Максим Коломиец и Алексей Шмурак, на завершающем концерте выступил дуэт Золтан Алмаши и Андрей Павлов.
На заключительной пресс-конференции 14 июня организаторы подвели итоги, ответили на вопросы журналистов и вручили сувениры гостям и участникам фестиваля. Сувениры ODESSA CLASSICS разработала и создала украинский дизайнер Ольга Демидова на основе художественной иллюстрации по мотивам концертов фестиваля.
Любовь Морозова, куратор проекта New Ukrainian Soundscapes:
«Огромное спасибо Алексею и Елене Ботвиновым… для меня было приятным шоком то, что фестиваль так поддерживает украинскую музыку... Приглашение для меня стало стимулом думать, как сформировать хорошую программу. Ведь соседство с шедеврами столетий в исполнении лучших музыкантов со всего мира ознаменовало подход к подбору программы так, чтобы украинские музыканты не выглядели хуже. По-моему, все получилось, что подтвердило количество публики, которое возрастало с каждым новым днем».
Игорь Шаврук, главный дирижер Камерного оркестра Одесской филармонии:
«Я ознакомился с программой еще на пресс-конференции в честь открытия. Могу сказать, что музыкального фестиваля такого уровня еще не было – если судить по участникам. К нам приехали музыканты высочайшего уровня. По окончанию фестиваля есть чувство облегчения и одновременно грусти. Эти насыщенные дни, длинные репетиции заставляли нас жить полной жизнью».
Майкл Гуттман, главный дирижер Бельгийского Камерного оркестра:
«Я очень рад вернуться в Одессу и на фестиваль. За эти три года, что я приезжаю, я вижу, как он вырос, хотя и в первый год начинался уже на высокой ноте. Всего третий фестиваль, но уже европейский топ-уровень, интересная программа, аншлаги, большие звездные артисты. Это положительная тенденция. И важно, чтобы власть и общество понимали, что культура – ключевой момент в развитии города, в том числе экономически…. ODESSA CLASSICS – это хороший пример того, как культура может повлиять на развитие города, его имиджа и экономику».
Алексей Ботвинов, Президент Международного музыкального фестиваля ODESSA CLASSICS:
«Мы очень счастливы и довольны результатом. Программа соответствовала самым высоким европейским стандартам. Были абсолютно полные залы, а на некоторых концертах переаншлаги. Мы уже начинаем готовиться к следующему фестивалю. Он традиционно пройдет в первую декаду июня. Хотел бы выразить слова благодарности партнерам фестиваля, без которых этого торжества музыки и других искусств не было бы. Отдельная благодарность Одесскому городскому совету за поддержку. Я вижу, что есть полное понимание того, что мы делаем общее дело и для города, и для страны».
Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS 2017 проходил при поддержке Одесского городского совета.
Особая благодарность Партнерам, Спонсорам и Меценатам фестиваля:
- Генеральный партнер – инвестиционно-строительный холдинг ИНКОР-групп.
- Официальный партнер – строительная компания ГЕФЕСТ.
- Официальный партнер Open Air концерта – банк ВОСТОК.
Партнеры фестиваля:
- Компания BOCONTI,
- Гамбургский порт-контейнерный терминал Одесса,
- Компания НОВО Тех Терминал,
- Торговая фирма АНТОШКА,
- Компания GST и семья Казавчинских,
- Роберт Гулиев и торговая марка «Вина Гулиевых»,
- Фирма Таврия В,
- Фирма AMBIENCE,
- Одесским отелям: БРИСТОЛЬ, ВИНТАЖ, Премьер отель ЖЕНЕВА, Metro Apartments,
- Одесским ресторанам: БЕРНАДАЦЦИ, ФРАТЕЛЛИ, ПЕЧЕСКАГО,
- Odessa Fashion Days и Константину Леонтьеву.
- Коворкинг пространству ТЕРМИНАЛ 42, на территории которого располагался пресс-центр ODESSA CLASSICS, а также проходили лекции в рамках фестиваля Любови Морозовой, Сони Кошкиной и Олега Вергелиса.
Информационная поддержка ODESSA CLASSICS 2017:
Генеральный медиа партнер – издательский дом ФОКУС,
Главный телевизионный партнер – телеканал ЕСПРЕСО ТВ,
Глянцевый партнер – VIVA!
Телевизионный партнер концерта Open Air – телеканал 112. Украина,
Информационные партнеры:
ИД Караван,
Журналы Аэропорт, Odessa review,
Телеканалы Одесса, Думская ТВ, 7 канал, Репортер,
Радиостанция – Гармония Мира,
Интернет-ресурсы: www.LB.ua, Культурометр, ФоршМаг, Zачем.