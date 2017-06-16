ODESSA CLASSICS – проект Народного артиста Украины, пианиста Алексея Ботвинова . В этом году фестивальная программа расширилась с традиционных пяти дней до семи. Фестиваль ODESSA CLASSICS 2017 проходил с 7 по 13 июня. Более 7 тысяч зрителей из Украины и разных стран Европы посетили 11 концертов, которые состоялись в рамках фестиваля при полных аншлагах.

Все участники отметили достойные концертные залы и искушенную, но благодарную публику. На четырех сценах – Одесской филармонии, Оперном театре, Литературном музее и на площадке под открытом небом на Ланжероновской – выступили музыканты из Германии, Великобритании, Бельгии и разных городов Украины (Киева, Львова, Одессы). За неделю фестиваля сыграно около 18 часов музыки – мировой классики, а также джаза, клезмера и музыки современных украинских композиторов.

Лейтмотивом ODESSA CLASSICS 2017 стали концерты скрипичных виртуозов с мировым именем, которые входят в топ-10 лучших исполнителей ХХI столетия – Даниэля Хоупа и Вадима Репина.

Два гала-концерта ODESSA CLASSICS 2017 состоялись на новой для фестиваля локации – в Одесском театре Оперы и Балета выступили украинские звезды мировой оперной сцены: сопрано Ольга Микитенко, меццо-сопрано Лена Белкина и баритон Виталий Билый. В их исполнении прозвучали шедевры бельканто – 20 арий и дуэтов из опер Верди, Пуччини, Бизе, Моцарта, Чайковского, Оффенбаха, Делиба, Леонкавалло, Гуно, Масканьи. Гала-концерт закрытия фестиваля – выступление легендарного скрипача Вадима Репина с Бельгийским камерным оркестром под управлением Майкла Гуттмана был долгожданным для одесситов и вызвал большой ажиотаж.

Изюминкой фестиваля является концерт под открытым небом, который в этом году состоялся в историческом центре города – на ул. Ланжероновской. Традиционно, любителям классики Алексей Ботвинов дарит свою авторскую музыкальную программу. В этот раз, это было мультимедийное шоу «Четыре стихии», также с участием украинской скрипачки Мирославы Которович, в сопровождении Камерного оркестра Одесской филармонии под управлением Игоря Шаврука.

ODESSA CLASSICS – это каждый раз торжество разных видов искусства. Так, ежегодно, официальному началу ODESSA CLASSICS предшествует открытие приуроченной к фестивалю художественной выставки. В этом году в Музее Западного и Восточного искусства современный художник Степан Рябченко представил мультимедийный проект «Звуки тишины». А в рамках сотрудничества с международным Одесским литературным фестивалем в филармонии состоялся творческий вечер культового русского писателя Виктора Ерофеева.

На одной из главных сцен фестиваля, в Одесской областной филармонии – прошли три концерта основной музыкальной программы. Четырехкратного номинанта на премию GRAMMY скрипача Даниэля Хоупа на совместном концерте с Алексеем Ботвиновым долго со сцены не отпускали зрители. Себастиан Кнауэр, один из лучших пианистов Германии запомнится одесситам своей мастерской игрой, исполнители клезмер-джаза Давид Орловски Трио с программой «Париж-Одесса» покорили зрителей энергией и харизмой.

Новшеством для ODESSA CLASSICS, а также города, стала параллельная программа фестиваля New Ukrainian Soundscapes, которую курировала киевская музыкальный критик Любовь Морозова. Четыре дня в Одесском Литературном музее гости ODESSA CLASSICS слушали музыку современных украинских композиторов в уникальных форматах мультимедийного перформенса, концерта-фантазии по мотивам драмы-феерии «Лісова пісня» и др. Участниками концертов данного проекта, вход на которые был свободным, стали – львовский коллектив Collegium Musicum, киевский ансамбль АртеХатта под управлением Мирославы Которович и Игорь Саенко, игру на объектах представили Олег Шпудейко, Максим Коломиец и Алексей Шмурак, на завершающем концерте выступил дуэт Золтан Алмаши и Андрей Павлов.

На заключительной пресс-конференции 14 июня организаторы подвели итоги, ответили на вопросы журналистов и вручили сувениры гостям и участникам фестиваля. Сувениры ODESSA CLASSICS разработала и создала украинский дизайнер Ольга Демидова на основе художественной иллюстрации по мотивам концертов фестиваля.

Любовь Морозова, куратор проекта New Ukrainian Soundscapes:

«Огромное спасибо Алексею и Елене Ботвиновым… для меня было приятным шоком то, что фестиваль так поддерживает украинскую музыку... Приглашение для меня стало стимулом думать, как сформировать хорошую программу. Ведь соседство с шедеврами столетий в исполнении лучших музыкантов со всего мира ознаменовало подход к подбору программы так, чтобы украинские музыканты не выглядели хуже. По-моему, все получилось, что подтвердило количество публики, которое возрастало с каждым новым днем».

Игорь Шаврук, главный дирижер Камерного оркестра Одесской филармонии:

«Я ознакомился с программой еще на пресс-конференции в честь открытия. Могу сказать, что музыкального фестиваля такого уровня еще не было – если судить по участникам. К нам приехали музыканты высочайшего уровня. По окончанию фестиваля есть чувство облегчения и одновременно грусти. Эти насыщенные дни, длинные репетиции заставляли нас жить полной жизнью».

Майкл Гуттман, главный дирижер Бельгийского Камерного оркестра:

«Я очень рад вернуться в Одессу и на фестиваль. За эти три года, что я приезжаю, я вижу, как он вырос, хотя и в первый год начинался уже на высокой ноте. Всего третий фестиваль, но уже европейский топ-уровень, интересная программа, аншлаги, большие звездные артисты. Это положительная тенденция. И важно, чтобы власть и общество понимали, что культура – ключевой момент в развитии города, в том числе экономически…. ODESSA CLASSICS – это хороший пример того, как культура может повлиять на развитие города, его имиджа и экономику».

Алексей Ботвинов, Президент Международного музыкального фестиваля ODESSA CLASSICS:

«Мы очень счастливы и довольны результатом. Программа соответствовала самым высоким европейским стандартам. Были абсолютно полные залы, а на некоторых концертах переаншлаги. Мы уже начинаем готовиться к следующему фестивалю. Он традиционно пройдет в первую декаду июня. Хотел бы выразить слова благодарности партнерам фестиваля, без которых этого торжества музыки и других искусств не было бы. Отдельная благодарность Одесскому городскому совету за поддержку. Я вижу, что есть полное понимание того, что мы делаем общее дело и для города, и для страны».

Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS 2017 проходил при поддержке Одесского городского совета.

Особая благодарность Партнерам, Спонсорам и Меценатам фестиваля:

Генеральный партнер – инвестиционно-строительный холдинг ИНКОР-групп .

– инвестиционно-строительный холдинг . Официальный партнер – строительная компания ГЕФЕСТ .

– строительная компания . Официальный партнер Open Air концерта – банк ВОСТОК.

Партнеры фестиваля:

Компания BOCONTI,

Гамбургский порт-контейнерный терминал Одесса,

Компания НОВО Тех Терминал,

Торговая фирма АНТОШКА,

Компания GST и семья Казавчинских,

Роберт Гулиев и торговая марка «Вина Гулиевых»,

Фирма Таврия В,

Фирма AMBIENCE,

Одесским отелям: БРИСТОЛЬ, ВИНТАЖ, Премьер отель ЖЕНЕВА, Metro Apartments,

Одесским ресторанам: БЕРНАДАЦЦИ, ФРАТЕЛЛИ, ПЕЧЕСКАГО,

Odessa Fashion Days и Константину Леонтьеву.

Коворкинг пространству ТЕРМИНАЛ 42, на территории которого располагался пресс-центр ODESSA CLASSICS, а также проходили лекции в рамках фестиваля Любови Морозовой, Сони Кошкиной и Олега Вергелиса.

Информационная поддержка ODESSA CLASSICS 2017:

Генеральный медиа партнер – издательский дом ФОКУС,

Главный телевизионный партнер – телеканал ЕСПРЕСО ТВ,

Глянцевый партнер – VIVA!

Телевизионный партнер концерта Open Air – телеканал 112. Украина,

Информационные партнеры:

ИД Караван,

Журналы Аэропорт, Odessa review,

Телеканалы Одесса, Думская ТВ, 7 канал, Репортер,

Радиостанция – Гармония Мира,

Интернет-ресурсы: www.LB.ua, Культурометр, ФоршМаг, Zачем.

www.odessaclassics.com

Fb https://www.facebook.com/OdessaClassics/