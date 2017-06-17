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Главная » Страна » За издевательства над котенком житель Луцка получил 5 лет тюрьмы

За издевательства над котенком житель Луцка получил 5 лет тюрьмы

За издевательства над котенком житель Луцка получил 5 лет тюрьмы
Иллюстративное фото

Животное умерло несмотря на усилия волонтеров

17.06.17 11
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За жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка Юрия Гнатюка приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Гнатюк вместе со своей девушкой, переселенкой из Луганска Любовью Таропиной мучили котенка в духовке, держали в морозильной камере и стиральной машине. Все снимали на видео, а потом выбросили котенка с 9 этажа.

После этого, в течение нескольких дней, животное умерло несмотря на усилия волонтеров.

Таропину осудили раньше, еще в конце 2016 года. Ей назначили наказание в размере до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с установлением 2-летнего испытательного срока.

Девушка забрала документы из Луцкого колледжа бизнеса и вернулась с матерью в Луганскую область.

Напомним, собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой.

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