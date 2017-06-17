За издевательства над котенком житель Луцка получил 5 лет тюрьмы

За жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка Юрия Гнатюка приговорили к пяти годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.
Гнатюк вместе со своей девушкой, переселенкой из Луганска Любовью Таропиной мучили котенка в духовке, держали в морозильной камере и стиральной машине. Все снимали на видео, а потом выбросили котенка с 9 этажа.
После этого, в течение нескольких дней, животное умерло несмотря на усилия волонтеров.
Таропину осудили раньше, еще в конце 2016 года. Ей назначили наказание в размере до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с установлением 2-летнего испытательного срока.
Девушка забрала документы из Луцкого колледжа бизнеса и вернулась с матерью в Луганскую область.