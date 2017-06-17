В праздновании участвовали замглавы МВД Вадим Троян и замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин

В Мариуполе прошел военный парад в честь третей годовщины освобождения города от боевиков "ДНР". Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua

В 9:00 возле торгового центра "Амстор" выстроилась легковая и бронированная колесная техника, которая, сформировавшись в колонну, двинулась по проспекту Мира до Театральной площади. Основная торжественная часть мероприятия состоится там в 10.00.

После парада военной техники, военные прошлись торжественным маршем по центральной площади Мариуполя.

В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель Министра внутренних дел Украины Вадим Троян, заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, глава Национального корпуса Андрей Билецкий.

После торжественной части для взрослых и детей возле драматического театра развернулась фестивальная программа с участием реконструкторов, мастерских hand made, творческих коллективов.

Полиция Мариуполя переведена на усиленный вариант несения службы, увеличено количество правоохранителей на блокпостах.





















Напомним, 3 апреля 2014 года группа вооруженных людей, прибывших из Донецка, при поддержке местных сепаратистов, захватила здание городской администрации. Потом бандиты захватили здание городского управления полиции 9 мая 2014 года, расстреляв нескольких сотрудников правоохранительных органов.

13 июня 2014 года силами полка "Азов", Нацгвардии и полиции Мариуполь был освобожден от боевиков "ДНР".