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Фото В Мариуполе прошел военный парад в честь освобождения города от боевиков

<span class="label red">Фото</span> В Мариуполе прошел военный парад в честь освобождения города от боевиков
Фото: 0629.com.ua

В праздновании участвовали замглавы МВД Вадим Троян и замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин

17.06.17 781
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В Мариуполе прошел военный парад в честь третей годовщины освобождения города от боевиков "ДНР". Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua

В 9:00 возле торгового центра "Амстор" выстроилась легковая и бронированная колесная техника, которая, сформировавшись в колонну, двинулась по проспекту Мира до Театральной площади. Основная торжественная часть мероприятия состоится там в 10.00.

После парада военной техники, военные прошлись торжественным маршем по центральной площади Мариуполя.

В торжественных мероприятиях приняли участие  заместитель Министра внутренних дел Украины Вадим Троян, заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, глава Национального корпуса Андрей Билецкий.

После торжественной части для взрослых и детей возле драматического театра развернулась фестивальная программа с участием реконструкторов, мастерских  hand made, творческих коллективов.

Полиция Мариуполя переведена на усиленный вариант несения службы, увеличено количество правоохранителей на блокпостах.

Напомним, 3 апреля 2014 года группа вооруженных людей, прибывших из Донецка, при поддержке местных сепаратистов, захватила здание городской администрации. Потом бандиты захватили здание городского управления полиции 9 мая 2014 года, расстреляв нескольких сотрудников правоохранительных органов.

13 июня 2014 года силами полка "Азов", Нацгвардии и полиции Мариуполь был освобожден от боевиков "ДНР".

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