"Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах

На одной чаше весов — национальная безопасность и разрыв связей с агрессором, на другой — два миллиона гастарбайтеров и удар по рейтингу власти

"Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее — тем лучше для страны", — заявил на днях секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя перспективы визового режима с Российской Федерацией. Подобные заявления в последние недели звучат и от других топ-чиновников. Потому введение виз для граждан РФ из ещё недавно абстрактной идеи обретает вполне реальные формы. Фокус отвечает на главные вопросы, связанные с этой инициативой.

1

Почему о введении виз с Россией заговорили именно сейчас?

Впервые эта идея появилась весной 2014 года, в самом начале российской агрессии против Украины. Тогда в качестве защитной меры некоторые активисты предлагали не только ввести визы, но и вовсе разорвать дипломатические отношения с РФ и даже запретить въезжать в Украину всем её гражданам. Широкой поддержки в кругу политиков идея не нашла. Зато прошлой осенью её снова озвучил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Впрочем, после кулуарных консультаций затею снова отложили, так и не добравшись до рассмотрения в парламенте.

В очередной раз тему подняли в середине мая, после издания президентского указа о пакете санкций против российских компаний, больше известного как указ о запрете российских соцсетей. Это не совпадение. Как признаются наиболее активные лоббисты запрета "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников", они ожидали куда более бурной реакции общества. Но поскольку никаких протестов вне СМИ и соцсетей не наблюдалось, "ястребы" решились на новые выпады, реанимировав в срочном порядке идею ввести визовый режим с Россией. Так она попала в публичную плоскость и стала обсуждаться на самом высоком уровне.

2

Какие аргументы у сторонников визового режима?

Как и в случае с запретом российских соцсетей, всё сводится к двум аргументам: безопасность и разрыв связей со страной-агрессором и "русским миром" в целом.

Не секрет, что на начальных этапах войны многие боевики из РФ проникали на территорию Украины вполне легально через подконтрольную Украине границу. Да и сейчас Россия не прекращает засылать к нам людей для подрывной работы. Всего в прошлом году граждане РФ пересекли украинскую границу полтора миллиона раз.

"Благодаря введению виз мы сможем заворачивать россиян, относительно которых у нас есть подозрения, но которых может не быть в наших базах. Сейчас формальных оснований для недопуска их на нашу территорию нет. А так — отказ в выдаче визы и до свидания. Так что визовый режим поможет намного эффективнее контролировать пересечение границы, не пропускать сомнительных персонажей и потенциальных провокаторов", — рассказывает Фокусу Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел.

Другой аргумент — нелогично предоставлять преференцию, которой является безвизовый въезд, гражданам страны, с которой Украина фактически ведёт войну. Напротив, нужно стремиться к максимальному разрыву всех связей с агрессором. "Мы должны максимально отрываться от "русского мира", — считает Владимир Арьев, член парламентского Комитета по иностранным делам, депутат от Блока Порошенко. — Иногда у нас пытаются противопоставлять российскую власть, которая ведёт захватническую политику, и обычный российский народ, но в вопросе территориальной целостности Украины российский народ свою власть поддерживает".

Закрыть границу. Абстрактная идея введения визового режима с РФ обретает вполне реальные формы

3

Какие аргументы у противников визового режима?

Главных аргументов тоже два. Во-первых, Россия отреагирует на введение виз для своих граждан зеркально, что уже пообещали в Москве. Таким образом, контакты между друзьями и родственниками, проживающими в Украине и России, будут сильно осложнены. Многие украинцы до сих пор поддерживают такие связи, несмотря на войну между странами. Особенно тяжело им придётся, если РФ не откроет на украинской территории достаточное количество консульств.

Во-вторых, введение визового режима сильно ударит по украинским заробитчанам, которые продолжают трудиться в РФ. По разным оценкам, их общая численность составляет от 1,5 до 2,5 млн человек. Многие работают нелегально. "В Украину из России вернутся 2,5 млн человек только для того, чтобы получить визы и снова пересечь границу с РФ. Представьте, какие будут очереди в российское посольство, — говорит народный депутат от Оппозиционного блока и экс-гражданин РФ Вадим Новинский. — Нужно ещё учитывать, что консульские управления практически не работают. То есть 2,5 млн человек, которые зарабатывают деньги в России и таким образом кормят свои семьи, могут остаться без работы. Это грозит сокращением валютных поступлений в Украину".

4

Какие последствия будут у введения визового режима?

Самый очевидный результат визового режима — украинским заробитчанам, работающим в России, придётся определиться со своим будущим. По мнению директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, многие из них в таком случае решат остаться в РФ. "В России работают целые программы по заселению Сибири и прочих малозаселённых регионов. Думаю, многие украинцы ими воспользуются", — считает социолог.

В свою очередь, Владимир Арьев не считает это проблемой. "Сейчас для украинских граждан в принципе опасно находиться на территории РФ. Если кто-то всё же решит работать в России, пусть получает рабочую визу", — говорит депутат.

Впрочем, определённая часть гастарбайтеров точно вернётся на родину, попробует найти работу здесь, а если не получится — рискнёт попытать счастья в Европе, воспользовавшись безвизовым режимом с ЕС. Но это лишь потенциальная угроза, поскольку выезд в ЕС по биометрическому паспорту с дальнейшим нелегальным трудоустройством будет квалифицироваться как грубое нарушение условий безвиза. Тем не менее возможности для легальной работы в Евросоюзе у украинцев тоже будут.

Электоральные последствия для власти в случае введения визового режима с РФ пока сложно просчитать. Согласно исследованию, проведённому Киевскими международным институтом социологии в декабре прошлого года, 45% украинцев выступают за то, чтобы "отношения Украины с Россией были такими же, как и с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможней". Открытые границы без виз и таможни поддерживают 46%, ещё 3% — за то, чтобы Украина и РФ объединились в одно государство. По мнению Ирины Бекешкиной, введение виз скорее негативно ударит по рейтингу власти. "Те, кто раньше голосовал за Партию регионов, а в 2014-м не пошёл на выборы, теперь пойдут и проголосуют за Оппозиционный блок. И одобрение со стороны людей, поддерживающих визовый режим, негативный эффект не перекроет", — говорит она.

5

Когда могут принять решение о введении визового режима?

Для этого не нужно отдельное решение Верховной Рады, введение виз — целиком в компетенции Кабмина, в первую очередь Министерства иностранных дел. Но, учитывая важность вопроса, во власти хотят политически легитимировать визовый режим через парламент. Подготовительная работа ведётся и в Кабмине, и в Верховной Раде.

В МИДе заявляют, что к введению виз с РФ готовы. "Что касается процедур, МИД сделает всё как следует. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — уверяет Павел Климкин, министр иностранных дел. Приоритетными в МИДе считают два вопроса: подготовку к открытию новых консульств на территории РФ и ситуацию с жителями Крыма. Сейчас в министерстве думают, что делать с жителями де-юре украинской, а де-факто оккупированной РФ территории полуострова. Пользуясь введением виз, Россия может попытаться навязать российское гражданство тем жителям автономной республики, которые до сих пор не получили паспорт с двуглавым орлом.

В парламенте ситуация более неопределённая. Однозначно за визы проголосуют депутаты от Народного фронта, активнее всего продвигающие эту идею. В её поддержку высказывались и в "Самопомочи", и в Радикальной партии Олега Ляшко, и в "Батькивщине". Наверняка найдутся голоса и среди внефракционных, например, депутатов от "Свободы". Но без поддержки со стороны крупнейшей фракции, Блока Петра Порошенко, принять решение почти нереально. По словам собеседников Фокуса, президентская политсила в этом вопросе разделилась примерно пополам. Потому железной уверенности, что в сессионном зале вопрос о введении виз с Россией наберёт нужные 226 голосов за нет. А без этого ставить его на голосование никто не решится. К тому же впереди у депутатов каникулы, и они, несмотря на желание спикера ВР Андрея Парубия, вряд ли станут заниматься визами с Россией на текущей парламентской сессии. Окончательное решение, скорее всего, примут осенью.