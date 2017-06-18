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Главная » Страна » "Украина для всех!" и "пи*арасам – смерть!" Как в Киеве прошел Марш равенства
"Украина для всех!" и "пи*арасам – смерть!" Как в Киеве прошел Марш равенства
Фото: Denys Bihus/Facebook

"Украина для всех!" и "пи*арасам – смерть!" Как в Киеве прошел Марш равенства

Несмотря на большее число участников, в этом году марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества прошел спокойнее, чем в прошлом

Милан Лелич - 18.06.17 661
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В Киев-прайд-2017 приняли около 3 тысяч человек, в разы больше, чем в 2016-м. На этот раз противники марша из числа националистов уже не говорили, что его проведение спровоцирует в столице "кровавую кашу", но и не бездействовали. Накануне марша ЛГБТ-активисты получили письма с угрозами, сайт организаторов шествия взломали, разместив там предупреждение про "объявление войны геям".

Полиция еще с ночи оцепила все прилегающие к центру города улицы, установила рамки металлоискателей, правоохранители даже не хотели пропускать жителей домов, оказавшихся внутри периметра. Но националисты все-таки смогли попасть на территорию марша. Для этого около двух десятков из них провели ночь в парке Шевченко, с утра к ним подтянулись еще до сотни человек. Они стали поперек улицы Владимирской напротив красного корпуса университета, где пролегал маршрут участников марша.

Небольшие стычки случались постоянно, у пришедших на марш отбирали радужные флажки, но полиция быстро гасила конфликты. Через громкоговорители звучали речи об опасности гомосексуальных отношений, в динамиках играла патриотическая музыка и песня Софии Ротару "Одна калина".

В паре сотен метров от них участники марша сформировали колонну, протянувшуюся по Владимирской от бульвара Шевченко до улицы Хмельницкого. Как и в прошлом году, поддержать акцию пришло много людей традиционной ориентации, были и VIP-гости– послы Канады и Великобритании, депутат Европарламента Ребекка Хармс. На одном из автомобилей в колонне установили небольшую платформу, на которой танцевали и общались с окружающими участники марша в образе травести-див.

Фото: Милан Лелич

Колонна начала двигаться в начале одиннадцатого утра, но первоначальный маршрут изменили – чтобы обойти националистов, участники двинулись по бульвару Шевченко и в обход одноименного парка, по улице Терещенковской. Увидев это, правые попытались прорваться в направлении парка, но полиция сдержала натиск. В стычке активно участвовали конные полицейские, националисты пытались отгонять лошадей, кто-то взорвал петарду, "кавалеристы" в ответ отбивались телескопическими дубинками. Вся стычка заняла от силы пару минут, по ее итогам задержали шестерых самых активных противников марша, которых отпустили спустя несколько часов.

Правые больше не пытались прорваться, скандировали "Бог, Свобода, Украина!", "Пи*арасам – смерть!", "Порошенко – ганьба!" Христианские активисты пели пенсии о любви к богу и скандировали "Иисус Христос – Господь Украины!" Полицейские лошади справляли нужду прямо на асфальт.

Колонна тем временем без особых происшествий добралась до точки назначения – площади Льва Толстого. Среди речевок – "Бунтуй, кохай, права не віддавай!" и "Украина для всех!" Марш равенства продлился немногим более получаса.

Как и обещали организаторы, всем желающим предоставили возможность безопасно покинуть территорию – либо на автобусах, либо на метро – вход на станцию "Льва Толстого" открыли только для них.

Как рассказал журналистам один из ЛГБТ-активистов Зорян Кись, благодаря действиям правых колонне удалось пройти большее расстояние – планировали около километра, получилось на 200-300 метров больше. Подсчет расстояния символичен – в прошлом году колонна прошла в три раза меньше, а в 2013-м – всего пару сотен метров, и то далеко от центра столицы.

– Я доволен тем, как все прошло, вышло даже больше людей, чем я рассчитывал, – сказал Фокусу участник акции Сергей Мовчан.

– Думаешь, в следующем году выйдет еще больше?

– Не знаю, у нас такая страна, что в любую сторону может повернуться.

Фото: Sergiy Vakula / Facebook

Примечательно, что противники марша тоже остались довольны сегодняшним днем.

– Мы не проводили специальную мобилизацию своих сторонников, с теми силами, что у нас были, мы сделали все, что могли – показали, что украинцы не поддерживают извращения, и заставили извращенцев поменять маршрут их движения, – сказал киевский националист Юрий Ноевый.

Спустя час после окончания акции о ней напоминали только сеточные ограждения в центре и наряды полиции возле них. Но совсем без инцидентов не обошлось – уже по окончанию марша в Макдональдсе на Льва Толстого возник конфликт между противниками акции и ее участником из Израиля, одетым в красно-черную футболку с надписью "жидобандера" – у него попытались сорвать радужный браслет. Еще два нападения случились на Контрактовой площади и на Петровке. А группа правых прошлась по расположенным в центре Киева кафешках в поисках "извращенцев". Похоже, безрезультатно.

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