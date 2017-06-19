ГПУ: Боевики казнили в Донбассе не менее 134 человек

Свидетели в уголовном производстве по фактам совершения на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны сообщили о массовых казнях, совершенных боевиками и российскими военными в Донбассе. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос РБК-Украина.

Указано, что в настоящее время в досудебном расследовании допрошены в качестве потерпевших более 900 человек, которые непосредственно содержались в плену и подверглись пыткам и бесчеловечному обращению с ними со стороны боевиков.

"В частности, потерпевшие сообщили, что они были свидетелями убийства 134 военнослужащих и гражданских лиц, 121 из которых в настоящее время не идентифицирован. Вместе с тем, в ходе расследования выявлены факты убийства военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и участниками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" пленных военнослужащих и гражданских лиц. В настоящее время из показаний допрошенных потерпевших идентифицированы 13 человек, которые были убиты участниками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", - сообщили в ГПУ.

Согласно показаниям, факты массовых убийств имели место в городах Славянск, Горловка, Макеевка и в районе Иловайска Донецкой области. На причастность к совершению указанных преступлений в настоящее время следственным путем проверяется более десяти человек из числа боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и военнослужащих вооруженных сил РФ.