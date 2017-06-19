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Главная » Страна » Программу "Доступные лекарства" поддерживает каждая третья аптека в стране

Программу "Доступные лекарства" поддерживает каждая третья аптека в стране

Программу "Доступные лекарства" поддерживает каждая третья аптека в стране
Фото: mioby.ru

Более 1 млн украинцев воспользовались программой

19.06.17 30
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Уже более 1 млн граждан Украины воспользовались программой "Доступные лекарства" и получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

К программе присоединились уже 6 тыс. аптек.

"Это означает, что в каждой третьей аптеке в Украине пациенты могут получить лекарства по рецепту от врача от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или бронхиальной астмы, входящих в программу, бесплатно или с незначительной доплатой", - говорится в сообщении.

Аптеки уже отпустили лекарства по 1,4 млн рецептов и получили возмещение в размере 67 млн грн, что составляет 13,5% от общей суммы выделенных на программу средств.

Проанализировав отчетные данные Министерство здравоохранения сделало рейтинг регионов по основным показателям реализации программы (количество аптек, участвующих в программе, использованные средства, выписанные рецепты, возмещенные средства, количество лиц, получивших лекарства и т.д.).

Лидерами программы пока являются Винницкая, Львовская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Харьковская области. Стабильно программа работает в Волынской, Житомирской, Тернопольской и Черкасской областях. В мае активно включились Киев, Киевская и Херсонская области. Хуже программа работает в Черновицкой, Николаевской и Луганской областях.

Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Харьковская и Тернопольская области находятся на первом месте по количеству использованных средств по программе. Стабильно используют средства Запорожская, Волынская, Хмельницкая и Полтавская области.

Аутсайдерами в этом списке являются Донецкая, Закарпатская, Николаевская и Сумская область.

С 1 июля 2017 Министерство здравоохранения обновит реестр референтных цен, что позволит с августа присоединится к программе новым производителям лекарств. Сейчас в реестре доступных лекарств представлены 35 фармкомпаний: 20 европейских и 15 украинских.

Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.

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