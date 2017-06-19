В четверг, 15 июня, в Киеве на НСК «Олимпийский» прошла первая профессиональная выставка eDelivery Expo 2017 , посвященная доставке для e-commerce, в работе которой приняли участи более 400 представителей рынка электронной коммерции и 20 экспонентов, презентовавших свои сервисы и услуги.

Среди них: Укрпошта, Нова пошта, DELIVERY, ZAMMLER , Denka Logistics, DelFast, UAPAY, FONDY, Zakupki.Prom.ua, Модерн-Экспо, Вчасно, DELPOST, Sirius Extrusion, Ukrainian intelligent systems, Технологии опломбирования, UTEC .

В ходе деловой программы события лидеры рынка логистики представили свое видение трендов в доставке.

Так, совладелец «Нова пошта» Вячеслав Климов рассказал о потребительских трендах в e-commerce и доставке. «Темпы, которые задают внутренняя и cross border онлайн-торговля, стимулируют бизнес принимать решения, цель которых – удобство, сервис и скорость обслуживания. Украина только начинает раскрывать потенциал рынка e-commerce, его объем пока составляет около $1,5 млрд. Нам есть куда расти: к примеру, в маленькой Швейцарии объем рынка вчетверо больше», - прокомментировал Климов. По его словам, чтобы стать успешнее в будущем, бизнесу нужно уже сейчас улучшать клиентский опыт, облегчать интернет-платежи, ускорять доставку покупок за счет автоматизации процессов.

«В сфере доставок в Украине победа над расстоянием произошла. Доставка за 48 часов – это уже не победа. Доставка на следующий день – это норма. Но если мы обратим внимание на то, что происходит в Китае или на Амазоне, – там ожидание клиентов измеряется в часах, а не днях. И это однозначный тренд. Идеальная доставка – это доставка в часах. Доставка, которую клиент не заметит», - отметил сооснователь «Нова пошта» Вячеслав Климов.

Совладелец «Нова пошта» также отметил рост запроса на услугу смарт-фулфилмент со стороны тех, для кого логистика является вторичным бизнесом. «Каждый должен заниматься своим делом – ритейлер развивать бизнес и драйвить продажи, а мы – обеспечивать складское облуживание и доставку. Запрос на смарт-фулфилмент будет расти, потому что стратегии ритейлеров будут базироваться на оптимизации расходов», - резюмировал Вячеслав Климов.

В свою очередь, и.о. Генерального директора «Укрпошта» Игорь Смелянский представил изменения, которые произошли в компании за последний год: «Из успехов «Укрпошты» можно отметить рост доходов: +31% на доставке посылок; +33,6% на торговле (без учета себестоимости проданных товаров); + 36,4% на международных отправлениях; + 17,1% на приеме платежей».

Кроме того, обновленные тарифы и виды доставки «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта Экспресс», которые компания запустила в мае 2017 года, показали рост в 1332%.

Среди новинок – услуга SmartBox от «Укрпошта», специально разработанная для сегмента малого и среднего бизнеса. SmartBox – это аналог популярного за рубежом почтового сервиса FlatRate («Единый тариф»), который предполагает предоплату отправки определенного количества посылок (10, 20 или 50) по льготной цене. При этом нет ограничений ни по весу, ни по направлению отправки в пределах страны (до районного центра).

Основные преимущества сервиса: экономия средств, упрощенный процесс оформления (онлайн регистрация в личном кабинете, отправка вне очереди без взвешивания), специальную тару для формирования посылок бесплатно доставит курьер по указанному адресу. Услуга доступна в тестовом режиме в Киеве.

Выставка eDelivery Expo 2017 стала площадкой для игроков рынка, формирующих новую уникальную отрасль доставки для e-commerce: торговых e-com проектов, служб доставки, а также сервисных компаний, которые создают инфраструктуру и обслуживают рынок логистики.

Генеральный новостной партнер: ИА «Интерфакс-Украина»

Генеральный радио-партнер: Радио «Голос Столицы»

FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine

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Справка об организаторе

Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная платформа, которая объединяет компании, работающие на рынке электронной коммерции в Украине.