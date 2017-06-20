Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр

Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр

Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр
Фото: пресс-служба СБУ

Общий оборот незаконно конвертированных средств составляет более 113 млн гривен

20.06.17 540
300

СБУ разоблачила в Полтавской области конвертационный центр, через который выводилась часть бюджетных средств, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области", - рассказали в СБУ.

Кроме того, организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Российскую Федерацию.

"Они продавали ее за наличные, которые затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным оценкам, общий оборот незаконно конвертированных средств составляет более 113 млн гривен.

"Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тысяч гривен, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковое "министерство доходов и сборов ДНР", - добавили в спецслужбе.

Напомним, в зоне АТО ранены четверо украинских бойцов.

 

 

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Минобороны пока не подтверждают, что полковник Нацгвардии попал в плен к сепаратистамВ Украине заработали образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина"В зоне АТО ранены четверо украинских бойцов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5280
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1017
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13005
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2373
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2424
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2296
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1440
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1708
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2698
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1791
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 7089 / 10683
  2. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 4153 / 4507
  3. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 3602 / 4006
  4. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 2614 / 2808
  5. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 2550 / 2881
  6. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 2513 / 2835
  7. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2321 / 2637
  8. Под Администрацией президента произошли стычки батальона "Айдар" с правоохранителями 2212 / 2407
  9. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 1851 / 2000
  10. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 1776 / 1922
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 49 / 2881
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 32 / 10683
  3. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 21 / 2835
  4. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 15 / 4006
  5. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 12 / 4507
  6. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 12 / 2000
  7. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 10 / 2808
  8. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 10 / 1922
  9. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 9 / 10577
  10. Из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне" 6 / 986
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.