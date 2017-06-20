Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр

СБУ разоблачила в Полтавской области конвертационный центр, через который выводилась часть бюджетных средств, выделенных на восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области", - рассказали в СБУ.

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Кроме того, организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Российскую Федерацию.

"Они продавали ее за наличные, которые затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным оценкам, общий оборот незаконно конвертированных средств составляет более 113 млн гривен.

"Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тысяч гривен, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковое "министерство доходов и сборов ДНР", - добавили в спецслужбе.

Напомним, в зоне АТО ранены четверо украинских бойцов.