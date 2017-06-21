Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили 121 авиационную бомбу

С начала года пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 29 тыс. боеприпасов.
В том числе 121 авиационную бомбу.
В сообщении пресс-службы ГСЧС отмечается, что пиротехники ежедневно проводят работы по обследованию территории, выявлению, изъятию и уничтожению боеприпасов времен прошлых войн.
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В частности, на протяжении минувших суток специалистами был выявлен 671 боеприпас, в том числе 7 авиационных бомб.
Напомним, Балаклея полностью разминирована.