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Главная » Страна » Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили 121 авиационную бомбу

Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили 121 авиационную бомбу

Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили 121 авиационную бомбу
Иллюстративное фото

На протяжении минувших суток специалистами был выявлен 671 боеприпас

21.06.17 61
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С начала года пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 29 тыс. боеприпасов.

В том числе 121 авиационную бомбу.

В сообщении пресс-службы ГСЧС отмечается, что пиротехники ежедневно проводят работы по обследованию территории, выявлению, изъятию и уничтожению боеприпасов времен прошлых войн.

В частности, на протяжении минувших суток специалистами был выявлен 671 боеприпас, в том числе 7 авиационных бомб.

Напомним, Балаклея полностью разминирована.

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