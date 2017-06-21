В Украине больше нет закона Савченко

Соответствующий закон 20 июня был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України".

Данный закон вступил в силу на следующий день после публикации.

В правоохранительных органах неоднократно критиковали "закон Савченко", поскольку многие вышедшие на волю благодаря этому законодательному акту заключенные снова встали на преступный путь.

Напомним, согласно "закону Савченко", в случае приговора к лишению свободы суд зачисляет срок предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы". Ранее Уголовный кодекс предусматривал, что срок, проведенный в СИЗО, включается в срок тюремного заключения из расчета "день за день".

Отметим, по "закону Савченко", в частности, был освобожден бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, Андрей Слюсарчук, известный как "Доктор Пи", а также народный депутат Виктор Лозинский, осужденный за убийство.