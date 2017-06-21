Кабмин хочет создавать, ликвидировать, называть и переименовывать местные администрации

Кабинет министров одобрил и передает в Верховную Раду законопроект, которым предлагается уполномочить правительство создавать и ликвидировать местные государственные администрации.
Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
В проекте закона предлагается уполномочить правительство создавать и ликвидировать, называть и переименовывать местные администрации.
Напомним, Украина поучится децентрализации у немцев.