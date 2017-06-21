Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в ходе совещания в Министерстве инфраструктуры Украины относительно разрешения ситуации, которая сложилась вокруг строительства моста через Керченский пролив.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Никаких действий по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовывала с Украиной", - подчеркнул он.

Лавренюк добавил, что Министерством транспорта Российской Федерации был подготовлен проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части (Керчь - Еникальский канал) на 23 дня в августе-сентябре 2017 года. Так, российская сторона аргументирует запрет на проход судов в указанный период установкой арки моста транспортного перехода, ведущего с территории РФ в аннексированный Крым.

"Дальнейшее строительство и введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности предприятий металлургической промышленности региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо", - подчеркнул Лавренюк.

В связи с этим Министерство инфраструктуры Украины планирует обратиться к руководству государства и всем компетентным министерствам и ведомствам относительно безотлагательного реагирования на ситуацию, сложившуюся вокруг строительства моста через Керченский пролив. Кроме того, Министерство инфраструктуры обратится в МИД Украины с целью направления РФ соответствующей дипломатической ноты протеста, а также в Международную морскую организацию (IMO).

"Действия со стороны Российской Федерации относительно строительства арки моста через Керченский пролив и его закрытие в указанный период могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом", - пояснили в ведомстве.

Напомним, турпоток в оккупированный Крым упал на треть.