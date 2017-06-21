Полторак: Призыв офицеров запаса практически завершен

На военную службу отобрали тысячу человек

Министерство обороны практически завершило призыв офицеров запаса. Об этом журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак, передают Українські новини.

"Нет никаких проблем (с призывом, - ред.), отбор почти 1 тыс. человек практически завершен", - сказал он.

Призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.

Также министр уточнил, что в Украине около 96 тыс. офицеров запаса.

Напомним, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.