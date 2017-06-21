Для большинства украинцев введение безвиза не является важным, - опрос

Безвизовый режим с Евросоюзом совсем не важен или маловажен для 57,5% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает Европейская правда.
Так, для 33,7% украинцев безвизовый режим с ЕС совсем не важен, еще 23,8% считают его маловажным.
Чуть более 10% опрошенных заявили, что безвизовый режим является очень важным для них. 28,6% респондентов считают его в целом важным.
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Опрос был проведен с 9 по 13 июня среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.