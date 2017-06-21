В Минске говорили о "хлебном перемирии" в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале т.н. хлебного перемирия - соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее", - отметила она.

Также, по словам Олифер, в гуманитарной подгруппе продолжается согласование списков заложников.

"В гуманитарной подгруппе идет процесс согласования списков. Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская", - написала она.

Напомним, Украина в период с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня в одлностороннем порядке вводила режим тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе.