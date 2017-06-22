Аналоговое телевидение в Украине может быть отключено уже через год

Национальная комиссия госрегулирования в сфере связи и информатизации одобрила проект постановления Кабмина о продлении использования технологии аналогового эфирного телевидения до 30 июля 2018 года.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Комиссия согласовала проект без замечаний.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковые квоты на телевидении заработают 13 октября
"Предложенные изменения касаются вопросов продления до 30 июня 2018 года использование радиотехнологии Аналоговое телевещание в Украине", - сообщили в ведомстве.
Отметим, ранее предполагалось, что использование аналоговой технологии телерадиовещания в Украине будет остановлено 30 июня 2017 года. До этого планировалось отключить аналоговое ТВ в 2015 году.
Напомним, 21 мая украинская служба Euronews прекратила свою работу.