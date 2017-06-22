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Ситуация в Донбассе

Кучма: Согласовать списки пленных и начать процесс обмена должны до 5 июля

Кучма: Согласовать списки пленных и начать процесс обмена должны до 5 июля
Леонид Кучма / Фото: Тасс

Также в Минске в очередной раз договорились развести вооружения в Станице Луганской

22.06.17 5
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В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 21 июня была достигнута договоренность завершить согласование списка пленных и начать процесс обмена до следующего заседания ТКГ 5 июля.

Об этом заявил представитель Украины в группе, второй президент Украины Леонид Кучма, передает Интерфакс-Украина.

"До конца не согласовали, есть еще разногласия по списку этому, но процесс верификации завершен, все с этим согласились, а вы знаете, что ранее та сторона с этим не соглашалась. Но есть разногласия в списках, разногласия в 5-6 человек, но даже за такие маленькие разногласия. У нас с украинской стороны никаких проблем, у них на 15 человек больше в их списке, что мы их удерживаем", - сказал Кучма.

Он отметил, что следующее заседание ТКГ состоится 5 июля.

"Договорились, что на следующей встрече, которая будет 5 числа, до 5 числа мы эти проблемы решим (по согласованию списка пленных – ред.) и должны начать процесс обмена", - подчеркнул второй президент Украины.

На заседании ТКГ также были согласованы вопросы относительно зон отвода вооружений.

"Опять договорились, что по Станице Луганской за следующие семь дней мы решим эту проблему. Стратегически там нет никакой проблемы, но вы знаете, что каждая сторона ищет какие-то зацепки, чтобы затянуть этот процесс. Дальше также договорились, что должны быть еще три пункта. Будем надеяться, что будут какие-то продвижения", - добавил Кучма.

Напомним,  Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске 21 июня поддержала обращения местных советов о соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.

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