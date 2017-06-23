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Главная » Страна » Палата представителей будет рекомендовать предоставить Украине летальное оружие, - конгрессмен

Палата представителей будет рекомендовать предоставить Украине летальное оружие, - конгрессмен

Палата представителей будет рекомендовать предоставить Украине летальное оружие, - конгрессмен
Мэк Торнберри / Фото: Business.ua

В законопроекте о финансировании Пентагона предусмотрены миллионы на военную помощь нашей стране

23.06.17 394
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США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине в законопроекте о выделении средств на 2018 финансовый год американскому министерству обороны. В документе будет содержаться призыв к администрации президента Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие.

Об этом заявил Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри, сообщает The Hill.

Выделенные для министерства средства пойдут на защиту от агрессии со стороны Северной Кореи и России.

В частности, средства планируется выделить для "Европейской инициативы сдерживания", созданной для оказания помощи европейским союзникам, обеспокоенным российской агрессией. 

Торнберри сообщил, что законопроект будет содержать несколько пунктов, призванных усилить приверженность НАТО и Украине.

В частности, планируется выделить миллионы для содействия безопасности Украины, которые пойдут на обучение украинских военных и выделение для них снаряжения.

Кроме того, в документе будет содержаться призыв к администрации Трампа предоставить Украине летальное оружие.

"Он (законопроект, - ред.) продолжает включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации (Дональда Трампа, - ред.) предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защитить себя от агрессии, которая идет к ним с востока", - заявил конгрессмен.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Администрация США может до конца текущего года принять решение о предоставлении оборонительного оружия Украине.

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